Резиденция располагает подземным гаражом и парковкой, открытым бассейном, сауной, фитнес-центром, зоной барбекю, детской площадкой, охраной.
Окончание строительства - сентябрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Встроенная кухня
Кухонная бытовая техника (плита, духовой шкаф, вытяжка)
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт – 10 минут
Море – 10 минут
Торговый центр – 15 минут
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море и город.
Резиденция располагает подземной парковкой, крытым и открытым бассейнами, баром у бассейна, фитнес-центром, спа-зоной, теннисным кортом, баскетбольной и волейбольной площадками, зоной барбекю, детской площадкой.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Кондиционеры
Встроенная кухня
Кухонная бытовая техника (плита, духовой шкаф, вытяжка)
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт – 10 минут
Море – 10 минут
Торговый центр – 15 минут