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Продажа новостроек в Кютахья

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и подземным гаражом, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и подземным гаражом, Алтынташ, Турция
Altintas, Турция
от
€226,575
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает подземным гаражом и парковкой, открытым бассейном, сауной, фитнес-центром, зоной барбекю, детской площадкой, охраной. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Встроенная кухня Кухонная бытовая техника (плита, духовой шкаф, вытяжка) Расположение и объекты поблизости Аэропорт – 10 минут Море – 10 минут Торговый центр – 15 минут
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и спортивными площадками, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и спортивными площадками, Алтынташ, Турция
Altintas, Турция
от
€183,851
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море и город. Резиденция располагает подземной парковкой, крытым и открытым бассейнами, баром у бассейна, фитнес-центром, спа-зоной, теннисным кортом, баскетбольной и волейбольной площадками, зоной барбекю, детской площадкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Кондиционеры Встроенная кухня Кухонная бытовая техника (плита, духовой шкаф, вытяжка) Расположение и объекты поблизости Аэропорт – 10 минут Море – 10 минут Торговый центр – 15 минут
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