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Жильё с видом на море в Фетхие, Турция

квартиры
17
дома
53
6 объектов найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фетхие, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 2/5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€535,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фетхие, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€475,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фетхие, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 5
Современная Недвижимость с Видом на Море в Фетхие, Карагёзлер Недвижимость в Фетхие находитс…
€471,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karakecililer, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 4
Роскошные Виллы 3+1 в Фетхие с Лифтом, Сауной, Турецкой Баней и Джакузи Роскошные виллы расп…
€894,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kayakoey, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kayakoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
Отдельная Вилла с 4 Спальнями и Высоким Доходом от Аренды в Фетхие, Фаралия Вилла находится …
€796,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karakecililer, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karakecililer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 362 м²
Этаж 1/3
Просторная Трехэтажная Сдвоенная Вилла у Моря в Мугле, Фетхие Фетхие является очень популярн…
€1,26 млн

Параметры недвижимости в Фетхие, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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