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Жильё с видом на горы в Чешме, Турция

квартиры
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3 объекта найдено
Вилла 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Чешме, Турция
Вилла 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Life by the sea Window view overlooking the sea The residence in Ayasaranda is satur…
€490,000
Вилла 7 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Чешме, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
All doors in the villa will open to the sea The villa on Ayasaranda is saturated wi…
€2,30 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Cesme is the most beautiful peninsula on the Aegean coast, its value is growing every day. T…
€873,247

Параметры недвижимости в Чешме, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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