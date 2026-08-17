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Отели и гостиницы в Центральной Анатолии, Турция

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1 объект найдено
Отель 4 000 м² в Kemer, Турция
Отель 4 000 м²
Kemer, Турция
Площадь 4 000 м²
К продаже предлагается камерный бутик-отель, расположенный в живописном районе Гёйнюк, одном…
$1,50 млн
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