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Продажа новостроек в Thanon Phaya Thai Subdistrict

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Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с лофт-апартаментами рядом с метро, в деловом районе Бангкока, Таиланд
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с лофт-апартаментами рядом с метро, в деловом районе Бангкока, Таиланд
Thanon Phaya Thai Subdistrict, Таиланд
от
€227,017
Агентство: TRANIO
Проект в спокойном районе Бангкока, в окружении зелёных участков. В здании стандартные и лофт апартаменты с 1-2 спальнями. Рядом магазины, школы, больницы, станция метро. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: лаунж-зоны, лобби с произведениями искусства, просторная площадка для отдыха в стиле амфитеатра, зал для работы и учёбы, прачечная, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, станция зарядки электромобилей. Расположение и объекты поблизости Самый населенный город страны Бангкок — это крупный хаб в Юго-Восточной Азии, который привлекает как просто миграцию местного сельского населения в города, так и собирает много фрилансеров, удалёнщиков, экспатов, а также комфортен для ведения международного бизнеса. Проект расположен в Ратчатхеви, оживлённом центральном деловом районе Бангкока, 140 метров от станции метро BTS Ratchathewi.
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