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Жильё в Bang Na District, Таиланд

Bang Na Nuea Subdistrict
12
12 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 15/50
Роскошные апартаменты с великолепным видом на лес!Whizdom The Forestias - это жилой комплекс…
€278,263
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Этаж 10/50
Роскошные апартаменты с великолепным видом на лес!Whizdom The Forestias - это жилой комплекс…
€864,799
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 25/50
Роскошные апартаменты с великолепным видом на лес!Whizdom The Forestias - это жилой комплекс…
€155,500
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€63,292
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€75,531
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€81,513
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€110,291
Квартира с видом на море, с видом на горы в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
The Muve Bangna - это роскошный объект кондоминиума, расположенный в самом центре Bang Na, Б…
€50,909
Квартира с видом на море, с видом на горы в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Whizdom the Forestias - это новый проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в райо…
€278,263
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Whizdom the Forestias - это новый проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в райо…
€864,799
Квартира с видом на море, с видом на горы в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Whizdom the Forestias - это новый проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в райо…
€155,500
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Бангкок, Таиланд Резиденция располагает ко…
€52,047

Типы недвижимости в Bang Na District

квартиры

Параметры недвижимости в Bang Na District, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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