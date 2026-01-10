Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Танзания
  3. Zanzibar
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Zanzibar, Танзания

1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Kati, Танзания
Вилла 3 комнаты
Kati, Танзания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
Horizon Villa - Роскошные инвестиции в пляж Понгве (Первая линия, рядом с Белым раем) Тепер…
$258,401
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
