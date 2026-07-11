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Квартиры-студии с бассейном в Занзибаре Центрально-Южном, Танзания

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Paje
4
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Kusini, Танзания
Студия 1 комната
Kusini, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/6
Премиальный Wellness комплекс в 80 м от океана: TOP-3  Kendwa, Nungwi & Paje.  ✔ Топ-л…
$83,000
НДС
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Параметры недвижимости в Занзибаре Центрально-Южном, Танзания

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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