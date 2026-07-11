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Квартиры-студии с видом на море в Занзибаре Центрально-Южном, Танзания

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Paje
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2 объекта найдено
Студия 2 комнаты в Bwejuu, Танзания
Студия 2 комнаты
Bwejuu, Танзания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/6
Премиум апартаменты 80м от океана PAJE   с инфраструктурой отеля 5* WELLNESS :  ресепш…
$83,000
НДС
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Студия 1 комната в Kusini, Танзания
Студия 1 комната
Kusini, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/6
Премиальный Wellness комплекс в 80 м от океана: TOP-3  Kendwa, Nungwi & Paje.  ✔ Топ-л…
$83,000
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
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Параметры недвижимости в Занзибаре Центрально-Южном, Танзания

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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