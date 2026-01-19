  1. Realting.com
  2. Танзания
  3. Занзибар Центрально-Южный
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Занзибаре Центрально-Южном

Kusini
1
Paje
1
Жилой комплекс Aura Ra — актив, который вдохновляет
Paje, Танзания
от
$78,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Площадь 53 м²
1 объект недвижимости
🌴 Эксклюзивная квартира на Занзибаре — 100 метров до океана 🗝️ Уникальная квартира современного жилого комплекса. 🌊 Всего 100 метров до океана — 2 минуты пешком до белоснежного пляжа. 🏊 Прямой выход к бассейну и зеленой зоне.   📍 Описание объекта: Локация: Занзибар,…
Агентство
VIP REALTY CLUB
На карте
