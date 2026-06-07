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Квартиры-студии с бассейном в Занзибаре Северном, Танзания

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Nungwi
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Nungwi, Танзания
Студия 1 комната
Nungwi, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/7
Откройте для себя великолепные апартаменты в новом комплексе премиум-класса "Eyes Of Zanziba…
$91,000
НДС
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Параметры недвижимости в Занзибаре Северном, Танзания

с садом
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