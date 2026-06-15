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Квартиры-студии с видом на море в Занзибаре Северном, Танзания

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Nungwi
6
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Nungwi, Танзания
Студия 1 комната
Nungwi, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/7
Квартира в новом доме рядом с пляжами Нунгви и Кендва, будущим казино, дом на сдаче 08.20…
$83,000
НДС
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Параметры недвижимости в Занзибаре Северном, Танзания

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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