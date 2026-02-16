Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Танзания
  3. Занзибар
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Занзибаре, Танзания

Студия Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Студия 1 комната в Занзибар, Танзания
Студия 1 комната
Занзибар, Танзания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/6
Квартира на берегу океана с прекрасными инвестиционными возможностями по очень демократичной…
$91,907
Оставить заявку
Студия 1 комната в Занзибар, Танзания
Студия 1 комната
Занзибар, Танзания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2
Добро пожаловать в рай на земле   Представьте себе идеальное место для отдыха и инвест…
$96,904
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Занзибаре, Танзания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти