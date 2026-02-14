  1. Realting.com
  2. Танзания
  3. Kusini

Продажа новостроек в Kusini

Paje
1
Жилой комплекс "AurAra"-Paje
Bwejuu, Танзания
от
$78,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 11
Занзибар активно развивается, и одними из самых ярких точек роста сегодня являются район Паже(Юго-Восток острова), жемчужина занзибара с нетронутыми пляжами и круглогодичным отдыхом. Бирюзовая вода, белый песок - идеальное место для отдыха, кайта и дайвинга. Пляж находится в 2 минутах хо…
Застройщик
MBHomes
Застройщик
MBHomes
Жилой комплекс Aura Ra — актив, который вдохновляет
Paje, Танзания
от
$78,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Площадь 53 м²
1 объект недвижимости 1
🌴 Эксклюзивная квартира на Занзибаре — 100 метров до океана 🗝️ Уникальная квартира современного жилого комплекса. 🌊 Всего 100 метров до океана — 2 минуты пешком до белоснежного пляжа. 🏊 Прямой выход к бассейну и зеленой зоне.   📍 Описание объекта: Локация: Занзибар,…
Агентство
VIP REALTY CLUB
