Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Швейцария
  3. Коммерческая
  4. Доходные дома

Доходные дома в Швейцарии

коммерческая недвижимость
8
Доходный дом В архив
Очистить
1 объект найдено
Доходный дом в Женева, Швейцария
Доходный дом
Женева, Швейцария
Площадь 2 415 м²
Швейцария г.Женева   Коммерческое здание на Rue du Rhone   У…
€75,25 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти