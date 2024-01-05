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Замки в Швейцарии

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1 объект найдено
Замок 8 спален в Женева, Швейцария
Замок 8 спален
Женева, Швейцария
Количество спален 8
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Уникальный Замок в 10км от центра Женевы с французской стороны, 3км до озера Леман. Замок…
€12,80 млн
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