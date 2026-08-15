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Пентхаусы с бассейном в Торревьехе, Испания

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13 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3
Очаровательный пентхаус с частной террасой на крыше, выходом в спа и панорамными видами, рас…
$410,471
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Этаж 1/1
Потрясающий дуплекс на верхнем этаже с потрясающим видом на озеро, частной террасой на крыше…
$403,775
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Городской пентхаус под ключ с современным интерьером, большими террасами и бассейном всего в…
$402,904
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 4/4
Современный пляжный пентхаус с террасой на крыше и общим бассейном всего в 200 метрах от мор…
$393,516
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 2/2
Фантастический дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общественным бассейном …
$370,877
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 3/3
Элитный пентхаус с террасой на крыше, кортами для падел-тенниса и роскошным тренажерным зало…
$435,984
НДС
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TekceTekce
Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 5/5
Великолепный пентхаус на пляже с потрясающим видом на море, просторной террасой и бассейном,…
$622,681
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в La Mata, Испания
Пентхаус 4 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 6/6
Элитный роскошный пляжный пентхаус с видом на море, большой террасой на крыше и бассейном вс…
$1,09 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1/2
Роскошный дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающи…
$366,226
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 4
Современный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на мор…
$461,802
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 5/5
Городской пляжный пентхаус с большой крышей, видом на море, бассейном и сауной, всего в 200 …
$369,210
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Потрясающий двухуровневый пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном-инфинити и з…
$370,877
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Пентхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
Премиальный дуплекс на верхнем этаже с частной террасой на крыше, зелёными зонами и бассейна…
$345,928
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