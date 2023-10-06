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Пентхаусы с видом на море в Торревьеха, Испания

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14 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 6
Просторные Квартиры со Стильным Дизайном и Видом на Море в Ла-Мата, Коста-Бланка Элегантные …
€970,000
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с видом на море в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с видом на море
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 5
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Mar azul, располагается на 5 этаже. Общая площадь…
€230,000
Пентхаус 2 спальни с лифтом, с видом на море в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с лифтом, с видом на море
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Centro, располагается на 4 этаже. Общая площадь 110…
€154,736
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Двухуровневый пентхаус с 2 спальнями и солярий в Плайя-дель-Кура. Двухуровневый пентхаус с 3…
€149,900
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Совершенно новые роскошные апартаменты на берегу моря в Ла Мата. Они состоят из 3 спален и …
€830,000
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
ДВУХУРОВНЕВЫЙ ПЕНТХАУС НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ В PUNTA PRIMA. ПЕНТХАУС НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ В Р…
€670,000
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
2-спальный пентхаус с частным солярием в Пунта Прима. Уютная квартира в Ориуэла Коста. Состо…
€89,900
Пентхаус 3 спальни с террасой, у моря, с Lift в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Квартира-Пентхаус с 3 спальнями в центре города Торревьеха рядом с аллеей и пляжем. КВАРТИРА…
€93,000
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Квартира-пентхаус c 2 спальнями рядом с морем в Punta Prima. КВАРТИРА-ПЕНТХАУС РЯДОМ С МОРЕМ…
€119,000
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с гаражом, с Lift в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с гаражом, с Lift
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
2-спальный пентхаус с великолепным видом в Нуэва Торревьеха. Пентхаус с 2 спальнями с велико…
€74,000
Пентхаус 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Пентхаус в новостройке в центре Торревьехи. Пентхаус новой постройки с 3 спальнями и 2 ванны…
€269,000
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Los Balcones, Испания
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Los Balcones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Пентхаус с 2 спальнями и видом на море в районе Punta Prima. ДВУХУРОВНЕВАЯ КВАРТИРА - ПЕНТХА…
€148,900
Пентхаус 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Пентхаус с 2 спальнями в Торревьехе рядом с пляжем Playa del Cura. ПЕНТХАУС ОТ БАНКА В ГОРОД…
€83,000
Пентхаус 3 спальни с Spalni, у моря в Los Balcones, Испания
Пентхаус 3 спальни с Spalni, у моря
Los Balcones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Пентхаус в Ла-Сеньюэле, Пунта-Прима. Салон, открытая кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты, тер…
€549,000
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