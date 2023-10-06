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Продажа офисных помещений в Торревьеха, Испания

коммерческая недвижимость
69
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1 объект найдено
Офис в Торревьеха, Испания
Офис
Торревьеха, Испания
Площадь 400 м²
Продаётся ресторан на берегу моря в Торревьеха, Коста-Бланка, Испания. Общая площадь 400 м…
€890,000
Realting.com
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