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Бунгало с видом на море в Торревьеха, Испания

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42 объекта найдено
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Представляем бунгало на первом этаже в курортном городе Торревьеха возле соленого озера.Торр…
€86,000
Бунгало 1 спальня у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/2
Представляем бунгало после ремонта в городе Торревьеха.Торревьеха – популярный испанский кур…
€84,260
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Представляем бунгало на верхнем этаже в урбанизации Jardín del Mar IV в городе Торревьеха.То…
€95,000
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало на первом этаже с большой террасой в городе Торревьеха.Торревьеха – поп…
€109,900
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Продается красивое бунгало на первом этаже. В доме 2 спальни, ванная комната, гостиная, кухн…
€127,900
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 1
Представляем бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха в 1,6 км от моря, …
€128,000
Бунгало 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Представляем бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха в 1,7 км от моря, …
€199,000
Бунгало 1 спальня у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
Представляем бунгало в курортном городе Торревьеха в 300 м от моря.Торревьеха – популярный и…
€91,260
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/3
Представляем бунгало на первом этаже в городе Торревьеха, в районе Playa de los Naufragos.То…
€99,990
Бунгало 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 3
Представляем бунгало в три этажа в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха в 2 км…
€149,900
Бунгало 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже в курортном городе Торревьеха в популярном районе Aguas…
€140,260
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
Представляем бунгало в закрытой урбанизации La Cinuelica в курортном городе Торревьеха в 2,2…
€155,000
Бунгало 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
Продается бунгало в популярном районе Los Altos в Ориуэла Коста.Двухэтажное бунгало в отличн…
€149,000
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Представляем бунгало в один этаж в курортном городе Торревьеха в 2,2 км от моря, район Нуэва…
€119,900
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Представляем бунгало с солярием в курортном городе Торревьеха в 2,2 км от моря. Торревьеха –…
€84,969
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Представляем бунгало в закрытой урбанизации La Cinuelica в курортном городе Торревьеха в 2,2…
€99,900
Бунгало 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Комфортабельное бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха.Бунгало площадь…
€142,000
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1
Представляем бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха в 1,3 км от моря,…
€137,260
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 1
Представляем шикарное бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха в 1,4 км …
€259,000
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха в 7 км от моря. То…
€72,000
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
В продаже бунгало на верхнем этаже в ТорревьехеБунгало площадью 65 кв. м. имеет две спальни,…
€111,500
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
В продаже бунгало на верхнем этаже в ТорревьехеБунгало площадью 65 кв. м. имеет две спальни,…
€79,900
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
В продаже бунгало в Торревьехе Бунгало площадью 55 кв. м. имеет две спальни, одну ванную ком…
€89,990
Бунгало 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/2
В продаже бунгало на верхнем этаже в ТорревьехеБунгало площадью 76 кв. м. имеет три спальни,…
€89,990
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
В продаже бунгало на нижнем этаже в ТорревьехеБунгало площадью 73 кв. м. имеет две спальни, …
€85,000
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
Представляем практически новое бунгало в городе Торревьеха (Torrevieja) - солнечный город, п…
€220,000
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Предлагаем Вам бунгало на нижнем этаже в городе Торревьехе. Площадь 60 м2. Бунгало имеет две…
€89,990
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/3
Предлагаем Вам бунгало на среднем этаже с двумя спальнями в городе Торревьеха. Бунгало состо…
€121,000
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/2
Представляем новое бунгало всего в 150 метрах от моря в городе Торревьеха. Новый современный…
€285,000
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1/2
Представляем новое бунгало всего в 500 метрах от моря в городе Торревьеха. Новый современный…
€239,900
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