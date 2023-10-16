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Отели в Мурсия (автономная область), Испания

коммерческая недвижимость
5
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2 объекта найдено
Отель с Spalni в San Javier, Испания
Отель с Spalni
San Javier, Испания
Шикарный четырезвёздочный отель-СПА в Ла Манга, в первой линии Средиземного моря, с ви…
€14,90 млн
Отель 40 спален в San Pedro del Pinatar, Испания
Отель 40 спален
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 40
Площадь 2 500 м²
  Трехзвездочный отель в рабочем состоянии , открыт для   туристов круглый год. Имеет …
€3,70 млн
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