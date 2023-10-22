Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Pilar de la Horadada
  5. Студии

Квартиры-студии в Pilar de la Horadada, Испания

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
NEW APARTMENTS FOR SALE IN GRAN ALACANT, AT 20 MINUTES FROM ALICANTE and ELCHE, COSTA BLANCA…
€292,305
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Валенсия, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Валенсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современные апартаменты в La Zenia, Коста Бланка - US6830 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
€185,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 105 м²
Апартамент на продажу и аренду в Benatalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристик…
€423,244
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, в хорошем состоянии в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, в хорошем состоянии
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Продается коммерческий магазин, полностью отремонтированный и превращенный в квартиру в Торр…
€105,110
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой в Bigastro, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Bigastro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Современный таунхаус в Бигастро - SUN116086 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковра: 111 …
€179,000
Дом 5 спален с бассейном в Испания
Дом 5 спален с бассейном
Испания
Количество спален 5
Площадь 364 м²
Дом был построен по индивидуальному проекту, в котором учтены все пожелания владельцев. Фас…
€671,683
Квартира 1 спальня в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1
апартаменты с 1 спальней в 900 метрах от пляжа Леванте. Первый этаж, урбанизация с бассейном…
€67,002
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Современные Апартаменты с Видом на Море в Фуэнхироле в Комплексе с Просторной Территорией Об…
€515,441
Пентхаус 3 спальни в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Синоним качества, превосходства и устойчивости. LH4 представляет непревзойденную возможность…
€792,455
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,31 млн
Дом 6 спален с охраной в Коста-Брава, Испания
Дом 6 спален с охраной
Коста-Брава, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 434 м²
Стильный дом в урбанизации Cala Sant Francesc города Бланес. Расстояние до центра Бар…
€2,07 млн
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в Adeje, Испания
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Просторный светлый пентхаус в Альтамира с открытой планировкой. Комплекс расположен на перво…
€1,45 млн
Realting.com
Перейти