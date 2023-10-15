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Бунгало с видом на море в Orihuela, Испания

Бунгало В архив
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7 объектов найдено
Бунгало 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в закрытом жилом комплексе с общим бассейном в Ориуэла Коста. Бунгало на …
€109,000
Бунгало 1 спальня у моря в Orihuela, Испания
Бунгало 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в закрытом жилом комплексе Lago Jardín II с общим бассейном в городе Торр…
€77,000
Бунгало 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало на первом этаже в жилом комплексе в городе Dehesa de Campoamor. Расстоя…
€395,000
Бунгало 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Представляем бунгало в жилом комплексе Калас де Кампоамор в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
€230,000
Бунгало 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Уютное бунгало в жилом районе AguamarinaКомплекс расположен на берегу моря, в знаменитой урб…
€217,000
Бунгало 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вам бунгало на нижнем этаже, в районе гольфовых полей, в котором есть две спальн…
€145,000
Бунгало 3 спальни с видом на море в Dehesa de Campoamor, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Продаётся бунгало в Ориуэла Косте в районе Campoamor. Общая площадь 83.00 м2, состоит из 4 к…
€140,000
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