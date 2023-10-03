ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Особняки
Особняки возле озера в Испании
Особняк
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с личным бассейном
Playa Flamenca I, Испания
3
3
117 м²
Современная вилла в Лос-Дольсес - MT8482 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 100 m2.…
€359,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3
3
116 м²
Жилой район, состоящий из отдельных вилл, которые сочетают в себе средиземноморский стиль эк…
€599,792
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Торревьеха, Испания
4
3
155 м²
Вилла класса люкс в Торревьеха, площадь 155 м2 - IR6789 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь…
€475,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
5
5
217 м²
3
Сдвоенные Виллы с 4 и 5 Спальнями в Отличном Месте в Марбелье Проект расположен в уникальном…
€1,68 млн
Рекомендовать
Вилла с видом на море
Orihuela, Испания
539 м²
Испания Коста Брава Вилла на первой линии, участок 3 га Трёхэтажная вилл…
€1,56 млн
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с 2 спальнями
Rojales, Испания
2
1
61 м²
¨OPORTUNIDAD¨ Бунгало на продажу и состоит из 2 спален, 1 полностью оборудованной ванной ком…
€121,539
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
76 м²
5
Представляем апартаменты на верхнем этаже на берегу моря в городе Торревьеха, район Ла Мата.…
€129,031
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Las Escalericas, Испания
2
81 м²
Новый элегантный жилой комплекс, расположенный всего в нескольких шагах от порта Бенальмаде…
€448,535
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с полем для гольфа
Finestrat, Испания
2
2
71 м²
Апартаменты в Балкон-де-Финестрат, Коста Бланка Квартиры с 2 и 3 спальнями и 2 ванными комна…
€251,005
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
4
4
101 м²
6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€1,23 млн
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
l Alfas del Pi, Испания
117 м²
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
€362,899
Рекомендовать
Дом 3 спальни с Spalni
Dehesa de Campoamor, Испания
3
365 м²
Вилла класса люкс в Деэса де Кампоамор. Дом имеет 3 спальни и 3 ванных комнаты в сью…
€2,30 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Испании
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL