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Виллы с видом на море в el Campello, Испания

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6 объектов найдено
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с полем для гольфа в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с полем для гольфа
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
One floor villa near the sea in El Campello, Alicante The unbeatable distribution of this ho…
€859,900
Вилла 5 спален с лифтом, с видом на море, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 5 спален с лифтом, с видом на море, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 572 м²
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Campello. Общая площадь 572.00 м2, участок 1100 м2, до…
€682,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в el Campello, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Виллы на набережной в Эль Кампелло, Коста Бланка, Аликанте. Этот жилой дом имеет 5 уникальны…
€2,25 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Отдельный дом в El Campello. Эти недавно построенные виллы с 3 спальнями расположены всего в…
€328,900
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Роскошные виллы в нескольких метрах от моря в Эль Кампельо. Они состоят из 3 спален и 3 ван…
€465,700
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Роскошные виллы в нескольких метрах от моря в Эль Кампельо. Они состоят из 3 спален и 3 ван…
€395,500
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