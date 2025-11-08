Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Comarca de Valencia
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Comarca de Valencia, Испания

коммерческая недвижимость
17
Инвестиционная Удалить
Очистить
1 объект найдено
КРЕМАТОРИЙ + 3 АГЕНТСТВА РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ в el Castellar lOliveral, Испания
КРЕМАТОРИЙ + 3 АГЕНТСТВА РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
el Castellar lOliveral, Испания
Площадь 1 358 м²
УНИКАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В ИСПАНИИ: КРЕМАТОРИЙ + 3 АГЕНТСТВА РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ Стоимость: 2.3…
$2,68 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти