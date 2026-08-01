Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Comarca de Valencia
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Comarca de Valencia, Испания

;
коммерческая недвижимость
19
Отель Удалить
Очистить
2 объекта найдено
ГОТОВЫЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ! в Валенсия, Испания
ГОТОВЫЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ!
Валенсия, Испания
Площадь 529 м²
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) | ГОТОВЫЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ …
$3,42 млн
Оставить заявку
АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ! в Валенсия, Испания
АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ!
Валенсия, Испания
Площадь 529 м²
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) | ГОТОВЫЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ …
$3,43 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти