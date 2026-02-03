Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений на Канарских островах, Испания

1 объект найдено
Офис 130 м² в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Офис 130 м²
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение в Санта Круз В продаже просторное коммерческое помещение расположе…
$188,909
Агентство
Isla Bonita Consulting, SL
Языки общения
English, Русский, Español, Українська
