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Пентхаусы у моря в Бенидорме, Испания

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4 объекта найдено
Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 54 м²
Роскошные пентхаусы рядом с морем на пляже Пониенте в Бенидорме . Роскошные апартаменты с бо…
$833,062
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Пентхаус 5 комнат в Бенидорм, Испания
Пентхаус 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 372 м²
Этаж 24/24
Квартиры с видом на море рядом с пляжем в Бенидорме, Аликанте, в регионе Коста-Бланка Кварти…
$962,039
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Пентхаус 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Этаж 23/45
Роскошные квартиры с видом на море в Бенидорме, Аликанте. Квартиры в Бенидорме, Аликанте, на…
$1,21 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Этаж 24/24
Квартиры с видом на море рядом с пляжем в Бенидорме, Аликанте, в регионе Коста-Бланка Кварти…
$869,640
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