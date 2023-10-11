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Квартиры с видом на море в Bajo Guadalentin, Испания

Mazarron
10
Alhama de Murcia
9
Квартира В архив
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€295,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в Mazarron, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Апартаменты на верхнем этаже в Мар-де-Плата, Мазаррон. Они состоят из 3 спален и 2 ванных к…
€174,900

Типы недвижимости в Bajo Guadalentin

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Bajo Guadalentin, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
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