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Земельные участки в Братиславский край, Словакия

3 объекта найдено
Участок земли в District of Senec, Словакия
Участок земли
District of Senec, Словакия
Предлагаем к продаже земельный участок под строительство в Бернолаково Площадь 627 м2 Ширина…
$269,651
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Участок земли в Братислава, Словакия
Участок земли
Братислава, Словакия
Предлагаем на продажу земельный участок (orná pôda), в прекрасной местности Bratislava-Vraku…
$1,96 млн
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Участок земли в Братислава, Словакия
Участок земли
Братислава, Словакия
продажа земельного участока в Bratislava-Pod.Biskupice подойдет для строительства, Земельный…
Цена по запросу
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