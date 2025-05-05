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Жильё в Podunajske Biskupice, Словакия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Podunajske Biskupice, Словакия
Дом 3 спальни
Podunajske Biskupice, Словакия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 006 м²
Предлагаем к продаже виллу в Bratislava-Pod.Biskupicach Площадь зем.участка 1006м2 Площадь д…
$1,35 млн
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