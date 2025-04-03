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Отели в District of Presov, Словакия

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1 объект найдено
Продажа действующего отеля с высоким рейтингом в District of Presov, Словакия
Продажа действующего отеля с высоким рейтингом
District of Presov, Словакия
Hotel Petra — это отель в городе Грабушице, в 26 км от такой достопримечательности, как Добш…
$1,20 млн
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