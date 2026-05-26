Гражданство за инвестиции

Срок получения: от 2 месяцев
Расходы: от
$140,000
О программе иммиграции

Сьерра-Леоне предлагает иностранцам гражданство за инвестиции в экономику страны. Существует два пути, первый — сделать безвозвратный взнос от 140 000 $ и сразу получить паспорт. Процесс занимает от двух месяцев.

Инвестиции в золото — второй способ получить гражданство.

Сначала инвестор покупает от одного килограмма золота и становится постоянным резидентом страны. Спустя время у него появляется возможность подать заявку на гражданство.

Инвестиции в золото — базовая часть портфеля долгосрочного инвестора. Это защитный актив, спасающий деньги инвесторов от девальвации, инфляции и обвала рынков.

Преимущества инвестиций в золото:

Надежность. Золото сохраняет ценность даже в периоды экономической нестабильности.

Рост в долгосрочной перспективе: за последние 50 лет золото подорожало в 20 раз.

Высокая ликвидность. Золото признано во всем мире, его можно конвертировать в деньги практически в любой стране.

Диверсификация портфеля. Золото слабо коррелирует с другими активами, такими как акции или облигации. Его покупают для снижения риска инвестиционного портфеля.

Низкая волатильность. Золото меньше подвержено внешним рискам, не зависит от политических и экономических решений отдельных стран.

Существует несколько способов инвестировать в золото, например, в биржевые фонды или акции золотодобывающих компаний. Но самый надежный — покупка физического золота: слитков, монет, ювелирных изделий. Оно меньше зависит от колебаний рынка, так как металл — реальный актив, который имеет ценность сам по себе.

Инвестировать в физическое золото на особых условиях предлагает Сьерра-Леоне — крупнейшее золотодобывающее государство в Западной Африке. При покупке от 1 кг золота инвестор получает скидку 2% от рыночной стоимости и постоянный вид на жительство в стране, затем он может подать заявку на гражданство.

Программа получения постоянного вида на жительство в Сьерра-Леоне называется Go‑For‑Gold. Качество купленных инвестором золотых слитков подтверждает сертификат по стандарту LBMA Good Delivery List от независимой ассоциации драгоценных металлов.

Инвестор получает статус постоянного резидента вместе с членами семьи. Разрешается добавить в заявку супруга или супругу, детей до 18 лет включительно, родителей основного заявителя и мужа или жены. При этом не нужно доказывать, что родственники финансово зависят от основного заявителя.

Чтобы получить постоянный ВНЖ, инвестор покупает золото чистотой 99,9% и уплачивает сборы. Вес золота и сумма сборов зависят от количества человек в заявке:

  • только один заявитель — 1 кг золота и 65 000 $;
  • заявитель и 3 члена семьи — 1 кг золота и 75 000 $;
  • заявитель и 7 членов семьи — 2 кг золота и 100 000 $.

Цена золота зависит от рыночного курса на дату покупки. 

Иностранец собирает пакет документов, в который входят:

  • удостоверение личности, например паспорт или ID-карта;
  • цифровая фотография;
  • свидетельства о рождении и заключении брака, если в заявку включают членов семьи.

Приезжать в Сьерра-Леоне не нужно, документы подают дистанционно. Пока заявку рассматривают, деньги хранятся на специальном счете в местном банке. Если ПМЖ не одобрят, всю сумму возвратят инвестору.

Статус получают в срок от двух месяцев. За это время готовят документы, уплачивают сборы, проходят проверку на благонадежность.

После покупки золото пять лет находится в государственном хранилище Центрального банка Сьерра‑Леоне. Инвестор получает сертификат о золотом вкладе и страховку. Через пять лет появляется возможность продать золото и вернуть вложенные деньги.

Постоянный ВНЖ действует бессрочно. Для сохранения статуса жить в стране не обязательно.

Как еще инвестору получить гражданство Сьерра-Леоне

Инвестор может претендовать на гражданство по ускоренной процедуре, если сделает безвозвратный взнос на сумму от 140 000 $ в экономику страны. За каждого члена семьи в заявке требования к инвестициям увеличиваются на 10 000 $. Весь процесс занимает от двух месяцев.

Инвестиции перечисляют на счет правительства, деньги идут на реализацию национальных проектов.

Если заявку на гражданство не одобрят, иностранцу вернут инвестиции в полном объеме, кроме банковских комиссий.

Лишение гражданства после его выдачи не предусмотрено законами Сьерра-Леоне. Но статус не предоставят, если иностранец не прошел проверку на благонадежность. Например, Интерпол выдал ордер на его арест.

Сколько действует паспорт Сьерра-Леоне

Инвесторы — полноправные граждане страны. Паспорт, полученный за инвестиции, ничем не отличается от паспорта по праву рождении или натурализации. Документ действителен в течение пяти лет, затем его можно продлить онлайн — приезжать в страну необязательно.

Отказываться от российского паспорта не нужно. Законы Сьерра-Леоне разрешают иметь множественное гражданство. Статус передается по наследству: дети инвестора автоматически становятся гражданами Сьерра-Леоне.

Программа доступна для граждан всех стран, включительно санкционных.

Преимущества гражданства в Сьерра-Леоне

1. Потенциал роста инвестиций. Наблюдается активная динамика роста стоимости золота за последние 3 года.

Колебания курса золота слабее, чем ценных бумаг и валюты.

После получения ПМЖ или гражданства инвестор может купить до 20 кг золота Сьерра-Леоне со скидкой LBME 2%,  как участник клуба инвесторов Go‑For‑Gold. Скидка действует 5 лет.

2. Возможность получить ВНЖ для россиан и белоруссов в Евросоюзе. Например, после 2022 года некоторые страны перестали выдавать вид на жительство инвесторам с российскими паспортами. Но россияне могут подать заявление по второму паспорту. Например, с гражданством Сьерра-Леоне доступно ВНЖ в Греции за инвестиции.

3. Новые направления для путешествий. Владельцы паспортов Сьерра-Леоне посещают без виз 68 стран. Например, Малайзию и Сингапур. Шенгенскую визу гражданам страны выдают на срок до пяти лет, визу B-1/B-2 в США — на три года.

4. Доступ к банковским услугам. Резиденты Сьерра-Леоне могут открывать счета в банках, хранить сбережения и делать международные переводы. Банки страны не обмениваются налоговой и финансовой информацией с другими государствами.

5. Нет налога на доход, полученный за пределами Сьерра-Леоне. Чтобы стать налоговым резидентом страны, нужно проводить на ее территории более 182 дней в году. Но жить в стране — право, а не обязанность инвестора.

Главное об инвестициях в золото Сьерра-Леоне

Золото растет в долгосрочной перспективе, что делает его надежным активом для диверсификации портфеля и защиты от экономической нестабильности. Через программу Go‑For‑Gold можно купить золото и получить ПМЖ в Сьерра-Леоне. Весь процесс проходит дистанционно. Вместе с инвестором запросить статус могут члены его семьи. Золото должно находиться в государственном хранилище в течение пяти лет, после чего его можно продать и вернуть вложенные деньги. Иностранцы с ПМЖ смогут получить гражданство Сьерра-Леоне по ускоренной процедуре. Отказываться от первого паспорта не нужно. Гражданство Сьерра-Леоне дает возможность без виз путешествовать в 68 стран и пользоваться банковскими услугами.

Сьерра-Леоне является членом нескольких международных организаций, включая Организацию Объединённых Наций, Африканский союз, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Содружество Наций.

Гражданство этой страны позволит вользоваться всеми льготами и возможностями для бизнеса в цивилизованных Африканских странах.

