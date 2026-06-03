Программы иммиграции в Сьерра-Леоне

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Гражданство
Гражданство за инвестиции
Гражданство за инвестиции
Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне
от
$65,000
Тип программы иммиграции Гражданство
Срок получения от 2 месяцев
Сьерра-Леоне предлагает иностранцам гражданство за инвестиции в экономику страны. Существует два пути, первый — сделать безвозвратный взнос от 140 000 $ и сразу получить паспорт. Процесс занимает от двух месяцев. Инвестиции в золото — второй способ получить гражданство. Сначала инвесто…
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Агентство
Billion Dollar Beauties
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