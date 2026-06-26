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Квартиры в Baqa, Саудовская Аравия

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6 объектов найдено
Квартира в Хаиль, Саудовская Аравия
Квартира
Хаиль, Саудовская Аравия
Площадь 40 м²
Этаж 3/6
ID 34194656Цена: 63 456 евроНаселенный пункт: Солнечный берегКомнат: 1Общая площадь: 39.66 к…
$72,190
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Квартира в Хаиль, Саудовская Аравия
Квартира
Хаиль, Саудовская Аравия
Площадь 39 м²
Этаж 3/6
ID 34194658Цена: 66 878 евроНаселенный пункт: Солнечный берегКомнат: 1Общая площадь: 39.34 к…
$76,083
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Квартира 2 комнаты в Хаиль, Саудовская Аравия
Квартира 2 комнаты
Хаиль, Саудовская Аравия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/6
ID 34194660Цена: 98 736 евроНаселенный пункт: Солнечный берегКомнат: 2Общая площадь: 61.71 к…
$112,326
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Квартира 2 комнаты в Хаиль, Саудовская Аравия
Квартира 2 комнаты
Хаиль, Саудовская Аравия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/6
ID 34194666Цена: 106 820 евроНаселенный пункт: Солнечный берегКомнат: 2Общая площадь: 61.04 …
$121,523
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Квартира в Хаиль, Саудовская Аравия
Квартира
Хаиль, Саудовская Аравия
Площадь 39 м²
Этаж 2/6
ID 34194654Цена: 60 543 евро Населенный пункт: Солнечный берегКомнат: 1Общая площадь: 39.06 …
$68,876
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Квартира 2 комнаты в Хаиль, Саудовская Аравия
Квартира 2 комнаты
Хаиль, Саудовская Аравия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/6
ID 34194662Цена: 103 309 евроНаселенный пункт: Солнечный берегКомнат: 2Общая площадь: 60.77 …
$117,529
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Параметры недвижимости в Baqa, Саудовская Аравия

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