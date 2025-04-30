Гражданство Евросоюза за 2 года через паспорт Румынии

Гражданство Румынии по праву считается одним из самых доступных вариантов стать гражданином Евросоюза. Оно позволит легально жить, учиться и работать в любой точке Европы, путешествовать без визы по 170 странам мира и податься на инвестиционную визу Е-2 в США. Ваши дети смогут претендовать на стипендию или получить грант на обучение в других странах ЕС.
Основания для получения:
Репатриация.
Это наиболее быстрый путь получения гражданства. Программу создали для тех, у кого есть исторические связи с Румынией. В этом случае не требуется проживание в стране ни до, ни после получения гражданства.
Преимущества румынского паспорта:
🌐 Путешествия без визы по 171 странам мира (с 2025 года планируется безвизовый въезд в США)
🇺🇸 Доступно получение визы Е-2 в США (для граждан РФ эта виза недоступна)
💼 Свобода трудоустройства в любой стране ЕС
📖 Бесплатное образование в учебных заведениях и возможность получить стипендию или грант на обучение в других странах ЕС
💰 Возможность открыть счет в банке, оформить заявку на кредит, ипотек