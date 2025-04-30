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Гражданство Евросоюза за 2 года через паспорт Румынии

Румыния Румыния
Срок получения: от 24 месяцев
Расходы: от
$8,871
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Гражданство Евросоюза за 2 года через паспорт Румынии
Гражданство
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Описание Описание
Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Гражданство Румынии по праву считается одним из самых доступных вариантов стать гражданином Евросоюза. Оно позволит легально жить, учиться и работать в любой точке Европы, путешествовать без визы по 170 странам мира и податься на инвестиционную визу Е-2 в США. Ваши дети смогут претендовать на стипендию или получить грант на обучение в других странах ЕС.

 

Основания для получения:

Репатриация. 

Это наиболее быстрый путь получения гражданства. Программу создали для тех, у кого есть исторические связи с Румынией. В этом случае не требуется проживание в стране ни до, ни после получения гражданства.

 

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 24 месяцев
Расходы
Расходы
от
$8,871
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Требования к заявителю

Преимущества румынского паспорта:

 

🌐 Путешествия без визы по 171 странам мира (с 2025 года планируется безвизовый въезд в США)

🇺🇸  Доступно получение визы Е-2 в США (для граждан РФ эта виза недоступна)

💼 Свобода трудоустройства в любой стране ЕС

📖 Бесплатное образование в учебных заведениях и возможность получить стипендию или грант на обучение в других странах ЕС

💰 Возможность открыть счет в банке, оформить заявку на кредит, ипотек

 

Вы просматриваете
Гражданство Евросоюза за 2 года через паспорт Румынии
Румыния Румыния
от
$8,871
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