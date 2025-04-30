Гражданство Евросоюза за 2 года через паспорт Румынии

Требования к заявителю

Преимущества румынского паспорта:

🌐 Путешествия без визы по 171 странам мира (с 2025 года планируется безвизовый въезд в США)

🇺🇸 Доступно получение визы Е-2 в США (для граждан РФ эта виза недоступна)

💼 Свобода трудоустройства в любой стране ЕС

📖 Бесплатное образование в учебных заведениях и возможность получить стипендию или грант на обучение в других странах ЕС

💰 Возможность открыть счет в банке, оформить заявку на кредит, ипотек