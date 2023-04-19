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Купить дом в Детройт, США

2 объекта найдено
Дом 2 спальнив Детройт, США
Дом 2 спальни
Детройт, США
1 ванных комнат 66 м²
€ 82,915
Choose to invest in Detroit Among the most profitable and safe real estate investment…
Дом 3 спальнив Детройт, США
Дом 3 спальни
Детройт, США
1 ванных комнат 170 м²
€ 127,561
Choose to invest in Detroit A stable and high yielding real estate investment in the …

Параметры недвижимости в Детройт, США

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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