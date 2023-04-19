Недвижимость в Белой Церкви: уютные квартиры и дома в Киевской области

Белая Церковь — развитый украинский город с населением более 200 тыс. человек. Располагается в Киевской области в 84 км от столицы страны. Туристам Белая Церковь известна санаторием «Дубрава», где постояльцам оказывается лечение радоновыми водами и лечебными грязями. Наличие этой здравницы превратило город в один из популярных бальнеологических курортов Украины.

Преимущества покупки недвижимости

Санаторий «Дубрава» привлекает в Белую Церковь большое количество туристов. Многие из них, чтобы регулярно проходить лечение, остаются здесь на ПМЖ, приобретая квартиры и частные дома. Процедура покупки недвижимости для иностранных граждан происходит по упрощенной схеме: им достаточно иметь стандартный набор документов. Украинский ВНЖ за приобретение жилья не выдается, однако иностранцы могут легально пребывать в стране до 3 месяцев в течение полугода.

Санаторий — не единственная причина переехать в Белую Церковь на ПМЖ. У города также есть и другие преимущества:

Теплый мягкий климат. Город находится на юге страны: лето здесь традиционно теплое, зимы — мягкие.

Река Рось, известная спокойным течением и живописными видами.

Дендрапарк «Александрия». Крупнейший ландшафтный парк в Европе, куда всегда можно сходить с семьей на экскурсию.

Неплохой выбор ресторанов, пиццерий и ночных клубов.

Какое жилье можно купить?

В Белой Церкви продаются все распространенные виды недвижимости. В большом количестве представлены однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Их можно купить на первичном и вторичном рынке. Стоимость кв. метра варьируется от 500 до 1500 евро, в зависимости от состояния жилья.

Для ценителей тишины предлагается много частных домов, коттеджей и дач на окраинах. Купить недвижимость в Белой Церкви такого типа можно по цене 700-1200 евро за «квадрат». С мебелью объекты стоят на 10-20% дороже.

Покупателям важно учесть, что продажа домов и квартир в Белой Церкви ведется как с полностью готовым ремонтом, так и в черновой/предчистовой отделке. Этот нюанс необходимо обязательно уточнять перед покупкой.

Приобретение жилья в Белой Церкви подходит тем, кто желает поправить здоровье и проживать в тихом спокойном месте. Осуществить поставленную цель поможет платформа REALTING, где на продажу выставлены десятки жилых объектов в этом городе.