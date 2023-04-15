Купить вилла в el Campello, Испания

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42 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
205 м²
€ 250,000
Индивидуальный загородный дом с хорошим участком и полностью узаконенным бассейном. Досту…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
265 м²
€ 899,000
Продаётся вилла в Эль Кампельо в районе Venta Lanuza. Общая площадь 265.00 м2, участок 1320 …
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
265 м²
€ 899,000
Вилла в Кампельо с панорамным видом на море. Первый этаж открытой планировки, с тремя бол…
Вилла 7 спален
el Campello, Испания
7 ванных комнат
450 м²
€ 1,310,000
Авангардный дизайн, качество и устойчивость сочетаются в этой эксклюзивной независимой роско…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
108 м²
€ 364,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
220 м²
€ 849,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
220 м²
€ 849,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
108 м²
€ 364,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
220 м²
€ 849,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
108 м²
€ 364,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Вилла 9 спален
el Campello, Испания
6 ванных комнат
668 м²
€ 1,280,000
Продаётся вилла в Аликанте в районе La Font. Общая площадь 668.00 м2, участок 2214 м2, вилла…
Вилла 9 спален
el Campello, Испания
6 ванных комнат
668 м²
€ 1,380,000
Продаётся дом в Аликанте в районе La Font. Общая площадь 668.00 м2, участок 2214 м2, дом 198…
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
242 м²
€ 735,000
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Pueblo español. Общая площадь 242.00 м2, участок 667 м…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
220 м²
€ 819,900
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Amerador. Общая площадь 220.00 м2, участок 500 м2, дом…
Вилла 5 спален
el Campello, Испания
4 ванных комнат
237 м²
1 Этаж
€ 340,000
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Campello Playa, располагается на 1 этаже. Общая площад…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
269 м²
€ 685,000
Продаётся дом в Аликанте в районе La Font. Общая площадь 269.00 м2, участок 570 м2, дом 2020…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
220 м²
€ 859,900
One floor villa near the sea in El Campello, Alicante The unbeatable distribution of this ho…
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
1 ванных комнат
98 м²
€ 260,000
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Centro. Общая площадь 98.00 м2, участок 200 м2, дом 19…
Вилла 5 спален
el Campello, Испания
6 ванных комнат
572 м²
€ 682,000
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Campello. Общая площадь 572.00 м2, участок 1100 м2, до…
Вилла 5 спален
el Campello, Испания
4 ванных комнат
520 м²
€ 2,250,000
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта Его эксклюзивное расположе…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
220 м²
€ 859,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ! Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор. О…
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
5 ванных комнат
€ 850,000
Дом в Эль Кампельо ID D11486
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
225 м²
€ 799,000
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Playa muchavista. Общая площадь 275.00 м2, участок 500…
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат
380 м²
€ 2,250,000
Виллы на набережной в Эль Кампелло, Коста Бланка, Аликанте. Этот жилой дом имеет 5 уникальны…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
106 м²
€ 328,900
Отдельный дом в El Campello. Эти недавно построенные виллы с 3 спальнями расположены всего в…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
218 м²
€ 465,700
Роскошные виллы в нескольких метрах от моря в Эль Кампельо. Они состоят из 3 спален и 3 ван…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
270 м²
€ 395,500
Роскошные виллы в нескольких метрах от моря в Эль Кампельо. Они состоят из 3 спален и 3 ван…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
275 м²
€ 628,000
Престижный район города Сан Хуан. На выбор виллы в пешей доступности к пляжу, расположены вс…
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 875,000
Предлагаем прекрасную собственность с исключительным видом на море!Дом разделен на 2 этажа:-…
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат
300 м²
€ 1,100,000
Semi-detached villa in El Campello, Alicante, Costa Blanca The villa has 4 bedrooms and 4 ba…
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