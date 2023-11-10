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Квартиры-студии в Западный административный округ, Россия

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4 объекта найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Западный административный округ, Россия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/10
Предлагаем в продажу апартамент в клубном доме, в престижном районе Кунцево ЗАО Москвы. О…
€101,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Западный административный округ, Россия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/10
Предлагаем в продажу апартамент в клубном доме, в престижном районе Кунцево ЗАО Москвы. О…
€115,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Западный административный округ, Россия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/10
Предлагаем в продажу апартамент в клубном доме, в престижном районе Кунцево ЗАО Москвы. О…
€99,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Западный административный округ, Россия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 9/10
Предлагаем в продажу апартамент в клубном доме, в престижном районе Кунцево ЗАО Москвы. О…
€121,000

Параметры недвижимости в Западный административный округ, Россия

с видом на море
недорогая
элитная
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