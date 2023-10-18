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Количество комнат в Западный административный округ, Россия

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1 объект найдено
Комната 3 комнаты в Западный административный округ, Россия
Комната 3 комнаты
Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
В районе Пресненский(ЦАО), продается 1/3 доли в 3-х комнатной квартире. Площадь квартиры 56 …
€45,309

Параметры недвижимости в Западный административный округ, Россия

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