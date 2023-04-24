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Дома в Светлогорск, Россия

3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Светлогорск, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Светлогорск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 133,924
Таунхаус в городе Светлогорске в респектабельном районе коттеджной застройки. Дом общей площ…
Дом 6 комнат в Светлогорск, Россия
Дом 6 комнат
Светлогорск, Россия
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 333,413
Уникальное предложение в центре курорта Светлогорска с мягким европейским климатом на юго-во…
Дом в Светлогорск, Россия
Дом
Светлогорск, Россия
Количество этажей 2
€ 323,918
Продается дом в курортном городе Светлогорск - 2 прямо на берегу моря. Город Светлогорск пос…
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