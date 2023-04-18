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Россия
Северо-Западный федеральный округ
Пушкинский район
Шушары
Квартиры
Купить квартиру в Шушары, Россия
Квартира
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8 объектов найдено
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Квартира
Шушары, Россия
28 м²
7/12 Этаж
€ 47,031
Прямая продажа просторной студии с чистовой отделкой от застройщика в жилом комплексе ком…
Квартира 1 комната
Шушары, Россия
1 Количество комнат
33 м²
6/16 Этаж
€ 71,837
Продаётся однокомнатнаяквартира с ПОЛНОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ отделкой! Прямая продажа. Без обремен…
Квартира 1 комната
Шушары, Россия
1 Количество комнат
36 м²
18/18 Этаж
€ 58,929
До метро Купчино 15 минут. Собственность более пяти лет, собственник один взрослый чел…
Квартира 4 комнаты
Шушары, Россия
4 Количество комнат
113 м²
2/5 Этаж
€ 143,562
Если вы хотите жить на свежем воздухе и при этом иметь все преимущества городского жителя…
Квартира
Шушары, Россия
23 м²
8/12 Этаж
€ 42,317
СОБСТВЕННОСТЬ. КВАРТИРА С РЕМОНТОМ. До м. Купчино 15 минут трансп. Продается квартира …
Квартира 3 комнаты
Шушары, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
16/25 Этаж
€ 104,949
Просторная,квартира с удобной планировкой, два санузла,балкон,новый дом, электроплита, ремо…
Квартира 1 комната
Шушары, Россия
1 Количество комнат
35 м²
5/5 Этаж
€ 66,786
Продаётся 1 комнатная квартира. Общая площадь 35 кв.м площадь комнат 15.8 кв.м. Есть балкон…
Квартира 2 комнаты
Шушары, Россия
2 Количество комнат
53 м²
4/5 Этаж
€ 75,204
Продаётся 2 комнатная квартира в городе спутнике Санкт-Петербурга Славянке с Питерской проп…
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