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Купить недвижимость в Шушары, Россия

8 объектов найдено
Квартирав Шушары, Россия
Квартира
Шушары, Россия
28 м² 7/12 Этаж
€ 47,031
Прямая продажа просторной студии с чистовой отделкой от застройщика в жилом комплексе ком…
Квартира 1 комнатав Шушары, Россия
Квартира 1 комната
Шушары, Россия
1 Количество комнат 33 м² 6/16 Этаж
€ 71,837
Продаётся однокомнатнаяквартира с ПОЛНОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ отделкой! Прямая продажа. Без обремен…
Квартира 1 комнатав Шушары, Россия
Квартира 1 комната
Шушары, Россия
1 Количество комнат 36 м² 18/18 Этаж
€ 58,929
До метро Купчино 15 минут. Собственность более пяти лет, собственник один взрослый чел…
Квартира 4 комнатыв Шушары, Россия
Квартира 4 комнаты
Шушары, Россия
4 Количество комнат 113 м² 2/5 Этаж
€ 143,562
Если вы хотите жить на свежем воздухе и при этом иметь все преимущества городского жителя…
Квартирав Шушары, Россия
Квартира
Шушары, Россия
23 м² 8/12 Этаж
€ 42,317
СОБСТВЕННОСТЬ. КВАРТИРА С РЕМОНТОМ. До м. Купчино 15 минут трансп. Продается квартира …
Квартира 3 комнатыв Шушары, Россия
Квартира 3 комнаты
Шушары, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 16/25 Этаж
€ 104,949
Просторная,квартира с удобной планировкой, два санузла,балкон,новый дом, электроплита, ремо…
Квартира 1 комнатав Шушары, Россия
Квартира 1 комната
Шушары, Россия
1 Количество комнат 35 м² 5/5 Этаж
€ 66,786
Продаётся 1 комнатная квартира. Общая площадь 35 кв.м площадь комнат 15.8 кв.м. Есть балкон…
Квартира 2 комнатыв Шушары, Россия
Квартира 2 комнаты
Шушары, Россия
2 Количество комнат 53 м² 4/5 Этаж
€ 75,204
Продаётся 2 комнатная квартира в городе спутнике Санкт-Петербурга Славянке с Питерской проп…
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