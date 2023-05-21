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Таунхаусы в Санкт-Петербурге, Россия

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1 объект найдено
Таунхаус в Санкт-Петербург, Россия
Таунхаус
Санкт-Петербург, Россия
Площадь 185 м²
€ 328,932
Арт. 3346408 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию по-настоящему эксклюзивное …

Параметры недвижимости в Санкт-Петербурге, Россия

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