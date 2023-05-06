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Коттеджи в городской округ Сочи, Россия

Сочи
39
Коттедж В архив
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63 объекта найдено
Коттедж в Высокое, Россия
Коттедж
Высокое, Россия
Площадь 180 м²
€ 401,213
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 200 м²
€ 429,871
Коттедж в Верхневесёлое, Россия
Коттедж
Верхневесёлое, Россия
Площадь 137 м²
€ 275,117
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 170 м²
€ 252,191
Коттедж в Нижняя Шиловка, Россия
Коттедж
Нижняя Шиловка, Россия
Площадь 147 м²
€ 303,775
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 230 м²
€ 286,580
Коттедж в Барановка, Россия
Коттедж
Барановка, Россия
Площадь 115 м²
€ 204,045
Коттедж в Горное Лоо, Россия
Коттедж
Горное Лоо, Россия
Площадь 120 м²
€ 160,485
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 139 м²
€ 366,823
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 240 м²
€ 882,668
Коттедж в Верхнеармянское Лоо, Россия
Коттедж
Верхнеармянское Лоо, Россия
Площадь 40 м²
€ 66,487
Коттедж в Верхнеармянское Лоо, Россия
Коттедж
Верхнеармянское Лоо, Россия
Площадь 75 м²
€ 93,998
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 140 м²
€ 311,799
Коттедж в Орёл-Изумруд, Россия
Коттедж
Орёл-Изумруд, Россия
Площадь 112 м²
€ 240,728
Коттедж в Нижняя Шиловка, Россия
Коттедж
Нижняя Шиловка, Россия
Площадь 111 м²
€ 114,632
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 457 м²
€ 1,455,828
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 160 м²
€ 447,065
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 140 м²
€ 298,044
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 373 м²
€ 206,338
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 237 м²
€ 320,970
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 205 м²
€ 424,139
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 193 м²
€ 286,580
Коттедж в Краевско-Армянское, Россия
Коттедж
Краевско-Армянское, Россия
Площадь 175 м²
€ 343,896
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 126 м²
€ 120,364
Коттедж в Красная Поляна, Россия
Коттедж
Красная Поляна, Россия
Площадь 270 м²
€ 1,547,534
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 225 м²
€ 1,123,395
Коттедж в Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
Площадь 190 м²
€ 424,139
Коттедж в Орёл-Изумруд, Россия
Коттедж
Орёл-Изумруд, Россия
Площадь 230 м²
€ 458,529
Коттедж в Орёл-Изумруд, Россия
Коттедж
Орёл-Изумруд, Россия
Площадь 160 м²
€ 343,896
Коттедж в Высокое, Россия
Коттедж
Высокое, Россия
Площадь 116 м²
€ 269,386

Параметры недвижимости в городской округ Сочи, Россия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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