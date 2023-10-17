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Таунхаусы в поселение Сосенское, Россия

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3 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией в поселение Сосенское, Россия
Таунхаус 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 5
Площадь 128 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 226-715, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
€155,192
Таунхаус 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией в поселение Сосенское, Россия
Таунхаус 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 5
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 226-712, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
€155,653
Таунхаус 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией в поселение Сосенское, Россия
Таунхаус 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 5
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 226-711, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
€168,568

Параметры недвижимости в поселение Сосенское, Россия

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