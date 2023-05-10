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Квартиры-студии в Северо-Западный административный округ, Россия

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11 объектов найдено
Студия 1 комната в Северо-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
€ 183,912
Студия 1 комната в Северо-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
€ 183,595
Студия 1 комната в Северо-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
€ 177,454
Студия 1 комната в Северо-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
€ 174,970
Студия 1 комната в Северо-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 33 м²
€ 170,485
Студия 1 комната в Северо-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
€ 162,381
Студия 1 комната в Северо-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
€ 161,202
Студия 1 комната в Северо-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
€ 159,237
Студия 1 комната в Северо-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
€ 154,128
Студия 1 комната в Северо-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
€ 153,342
Студия 1 комната в Северо-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
€ 150,985

Параметры недвижимости в Северо-Западный административный округ, Россия

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