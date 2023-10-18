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Квартиры-студии в городской округ Мытищи, Россия

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1 объект найдено
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Бородино, Россия
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 8/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия …
€71,322

Параметры недвижимости в городской округ Мытищи, Россия

недорогая
элитная
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